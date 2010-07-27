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    Валериу Бордяну - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Валериу
    Фамилия Бордяну
    Команда Униря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1977 (46 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Униря 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Униря (Урзичень)
    27.07.2010 1' -90' Униря (Урзичень) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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