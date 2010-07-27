Валериу Бордяну - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Валериу
|Фамилия
|Бордяну
|Команда
|Униря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1977 (46 лет)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Имя
|Валериу
|Фамилия
|Бордяну
|Команда
|Униря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1977 (46 лет)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Униря
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2010
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Униря (Урзичень)
|27.07.2010
|1' -90'
|Униря (Урзичень)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)