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    Эпаминонда Нику - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Эпаминонда
    Фамилия Нику
    Команда Униря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 декабря 1979 (43 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Униря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Униря (Урзичень)
    27.07.2010 Был в запасе Униря (Урзичень) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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