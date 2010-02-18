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    Эрсин Мехмедович - статистика

    Защитник
    Имя Эрсин
    Фамилия Мехмедович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 мая 1981 (41 год)
    Рост 193
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Униря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2010 27' -90' Униря (Урзичень) 1:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    18.02.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Униря (Урзичень)
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