Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 175 тыс

Вегар Хеденстад - статистика

Волеренга
26 июня 1991 (35), Элверум
#6 | Защитник
175 см | 69 кг
Норвегия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.09.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волеренга
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.09.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
5 : 5
16.08.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Волеренга
1 : 2
08.08.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
0 : 3
31.07.2026
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Бранн
2 : 3
26.07.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
6 : 1
16.07.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Тромсе
4 : 0
11.07.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Волеренга
3 : 1
29.05.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Старт
2 : 0
25.05.2026
Волеренга
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Волеренга
3 : 2
16.05.2026
Сарпсборг 08
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
ХамКам
1 : 0
08.05.2026
Волеренга
1' - 65'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
2 : 2
03.05.2026
КФУМ-Камератене
74' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Мольде
5 : 1
26.04.2026
Волеренга
88' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Волеренга
0 : 2
19.04.2026
Лиллестрем
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Фредрикстад
1 : 1
12.04.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Волеренга
0 : 1
06.04.2026
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Русенборг
0 : 2
22.03.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Волеренга
1 : 0
15.03.2026
Сандефьорд
64' - 90'
Главные новости
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
3
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
15
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+