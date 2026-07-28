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Штурм
Лука Вайнхандл
Статистика
€ 5 млн
Лука Вайнхандл - статистика
Штурм
11 января 2009 (17), Грац
#39 | Полузащитник
190 см
Австрия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 2 раунд
Хартс
0 : 2
28.07.2026
Штурм
1' - 46'
Лига чемпионов, 2 раунд
Штурм
4 : 0
21.07.2026
Хартс
1' - 90'
53'
59'
Статистика по турнирам
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К
Штурм
2
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
Хартс
0 : 2
28.07.2026
Штурм
1' - 46'
Лига чемпионов, 2 раунд
Штурм
4 : 0
21.07.2026
Хартс
1' - 90'
53'
59'
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