Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Чемпионов 2009/2010