Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010