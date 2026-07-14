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Арарат-Армения
Карлос Франса
Статистика
Карлос Франса - статистика
Арарат-Армения
9 февраля 1995 (31), Бразилиа
#95 | Нападающий
173 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Рига
2 : 2
14.07.2026
Арарат-Армения
61' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
07.07.2026
Рига
73' - 90'
86'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Болгария. Первая лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арарат-Армения
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
Рига
2 : 2
14.07.2026
Арарат-Армения
61' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
07.07.2026
Рига
73' - 90'
86'
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