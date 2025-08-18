Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2014/2015