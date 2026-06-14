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МЛС 2026
Команды
Колорадо
Лукас Херрингтон
Статистика
Лукас Херрингтон - статистика
Колорадо
5 сентября 2007 (18), Брисбен
#22 | Защитник
193 см
Австралия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 1 тур
Австралия
2 : 0
14.06.2026
Турция
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
1 : 1
06.06.2026
Австралия
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 0
31.05.2026
Австралия
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
1' - 90'
45'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Австралия. А-лига 2025/2026
Австралия. А-лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
15
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
1' - 90'
45'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
23.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 3
18.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
62'
75'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
6 : 2
12.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Канзаc Сити
1 : 4
22.03.2026
Колорадо
1' - 90'
39'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
1' - 90'
53'
73'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
1' - 90'
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