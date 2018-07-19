Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010