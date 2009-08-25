Аким Агбету - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Аким
|Фамилия
|Агбету
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|65
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Аким
|Фамилия
|Агбету
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2009
|61' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Сивасспор (Сивас)