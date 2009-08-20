Муса Айдын - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Муса
|Фамилия
|Айдын
|Команда
|Самсунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1980 (42 года)
|Рост
|172
|Вес
|69
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Муса
|Фамилия
|Айдын
|Команда
|Самсунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1980 (42 года)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2009
|1' -46'
|Сивасспор (Сивас)
|0:3
|Шахтер (Донецк)