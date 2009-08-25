Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ферхат Бикмаз - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Ферхат
    Фамилия Бикмаз
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2009 73' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Сивасспор (Сивас)
    • Читайте нас: 
    11