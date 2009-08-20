Седат Байрак - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Седат
|Фамилия
|Байрак
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Имя
|Седат
|Фамилия
|Байрак
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2009
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|86'