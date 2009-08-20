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    Майкл Петкович - статистика

    Вратарь
    Имя Майкл
    Фамилия Петкович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 июля 1976 (46 лет)
    Рост 190
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 1 -3 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2009 1' -90' Сивасспор (Сивас) 0:3 Шахтер (Донецк)
    90'
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