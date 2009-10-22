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    Андре Маркес - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Андре
    Фамилия Маркес
    Команда Морейренcе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1987 (35 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2009 1' -46' Спортинг (Лиссабон) 1:1 Вентспилс (Вентспилс)
    14'
    22.10.2009 Был в запасе Вентспилс (Вентспилс) 1:2 Спортинг (Лиссабон)
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