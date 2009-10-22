Андре Маркес - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2009
|1' -46'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Вентспилс (Вентспилс)
|14'
|22.10.2009
|Был в запасе
|Вентспилс (Вентспилс)
|1:2
|Спортинг (Лиссабон)