Натаниель Веддерберн - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Натаниель
|Фамилия
|Веддерберн
|Команда
|Инвернесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Имя
|Натаниель
|Фамилия
|Веддерберн
|Команда
|Инвернесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.09.2009
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Челси (Лондон)