Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Натаниель Веддерберн - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Натаниель
    Фамилия Веддерберн
    Команда Инвернесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.09.2009 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Челси (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11