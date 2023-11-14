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Конор Хурихейн
Статистика
Конор Хурихейн - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1991 (35), Корк
#14 | Полузащитник
181 см | 62 кг
Ирландия
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Команда
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Дерби Каунти
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/128 финала
Дерби Каунти
1 : 3
14.11.2023
Крю Александра
1' - 83'
Англия. Кубок, 1/128 финала
Крю Александра
2 : 2
05.11.2023
Дерби Каунти
1' - 90'
90'
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