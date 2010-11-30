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    Хэндри Томас - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Хэндри
    Фамилия Томас
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2010 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
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