Матье Пейберне - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Пейберне
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|77
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Пейберне
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
(3:1)п
|Аполлон (Лимассол)
|87'
|18.08.2022
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)