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    Матье Пейберне - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Матье
    Фамилия Пейберне
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 октября 1990 (32 года)
    Рост 184
    Вес 77
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -121' Олимпиакос (Пирей) 2:1
    (3:1)п    		 Аполлон (Лимассол)
    87'
    18.08.2022 1' -90' Аполлон (Лимассол) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
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