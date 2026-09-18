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Франция. Лига 2
Команды
Сошо
Матье Пейберне
Статистика
€ 150 тыс
Матье Пейберне - статистика
Сошо
21 октября 1990 (35)
#14 | Защитник
184 см | 77 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Лаваль
1 : 1
18.09.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
По
1 : 1
04.09.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 3 тур
Сошо
1 : 0
21.08.2026
Генгам
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
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Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сошо
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Лаваль
1 : 1
18.09.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
По
1 : 1
04.09.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 3 тур
Сошо
1 : 0
21.08.2026
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Ред Стар
0 : 0
14.08.2026
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 2, 1 тур
Сошо
0 : 3
08.08.2026
Сент-Этьен
1' - 62'
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