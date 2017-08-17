Тонго-Хамед Думбия - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Тонго-Хамед
|Фамилия
|Думбия
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|84
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Тонго-Хамед
|Фамилия
|Думбия
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|0:0
|Динамо (Загреб)
|17.08.2017
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Скендербеу (Корча)