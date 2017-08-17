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    Тонго-Хамед Думбия - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Тонго-Хамед
    Фамилия Думбия
    Команда Аль-Айн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1989 (33 года)
    Рост 191
    Вес 84
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 1' -90' Скендербеу (Корча) 0:0 Динамо (Загреб)
    17.08.2017 1' -90' Динамо (Загреб) 1:1 Скендербеу (Корча)
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