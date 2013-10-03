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    Милош Крстич - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Милош
    Фамилия Крстич
    Команда Тун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1987 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тун 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -59' Тун (Тун) 0:1 Генк (Генк)
    03.10.2013 72' -90' Генк (Генк) 2:1 Тун (Тун)
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