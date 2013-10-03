Милош Крстич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Крстич
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1987 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Крстич
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1987 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тун
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -59'
|Тун (Тун)
|0:1
|Генк (Генк)
|03.10.2013
|72' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Тун (Тун)