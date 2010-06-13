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    Крэйг Мур - статистика

    Защитник
    Имя Крэйг
    Фамилия Мур
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австралия 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2010 1' -90' Гана 1:1 Австралия
    86'
    13.06.2010 1' -90' Германия 4:0 Австралия
    25'
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