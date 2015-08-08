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    Симон Пуплен - статистика

    Вратарь
    Имя Симон
    Фамилия Пуплен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 мая 1985 (37 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2015 1' -37' Ницца (Ницца) 1:2 Монако (Монако)
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