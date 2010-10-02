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    Исаак Боаки - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Исаак
    Фамилия Боаки
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1981 (41 год)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нюрнберг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2010 76' -90' Санкт-Паули (Гамбург) 3:2 Нюрнберг (Нюрнберг)
    02.10.2010 80' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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