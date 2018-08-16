Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009