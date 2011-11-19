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    Предраг Стеванович - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Предраг
    Фамилия Стеванович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 марта 1991 (32 года)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вердер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2011 Был в запасе Вердер (Бремен) 2:0 Штутгарт (Штутгарт)
    19.11.2011 78' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 5:0 Вердер (Бремен)
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