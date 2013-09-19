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    Саид Хусейнович - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Саид
    Фамилия Хусейнович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 мая 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2013 Был в запасе Лудогорец (Разград) 3:0 Динамо (Загреб)
    19.09.2013 63' -90' Динамо (Загреб) 1:2 Черноморец (Одесса)
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