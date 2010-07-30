Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горан Дрмич - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Горан
    Фамилия Дрмич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1988 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2010 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    77'
    30.07.2010 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:4 Кр. Советов (мол) (Самара)
    • Читайте нас: 
    11