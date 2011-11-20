Александр Батыщев - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Батыщев
|Команда
|Крумкачи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1991 (31 год)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Батыщев
|Команда
|Крумкачи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2011
|64' -90'
|Заря (Луганск)
|1:2
|27.11.2011
|46' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Заря (Луганск)
|20.11.2011
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:5
|Металлист (Харьков)
|18'