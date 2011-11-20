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    Александр Батыщев - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Батыщев
    Команда Крумкачи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 1991 (31 год)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2011 64' -90' Заря (Луганск) 1:2
    27.11.2011 46' -90' Александрия (Александрия) 1:0 Заря (Луганск)
    20.11.2011 1' -90' Заря (Луганск) 1:5 Металлист (Харьков)
    18'
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