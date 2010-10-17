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    Дмитрий Яковченко - статистика

    #66 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Павлович
    Фамилия Яковченко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 августа 1990 (32 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.2010 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:1 Арсенал (Киев)
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