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    Фарид Али - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Фарид
    Отчество Ахмедович
    Фамилия Али
    Команда Металлург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 1992 (31 год)
    Рост 176
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 4:1 Металлург (Запорожье)
    31.10.2015 82' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Металлург (Запорожье)
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