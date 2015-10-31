Фарид Али - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Фарид
|Отчество
|Ахмедович
|Фамилия
|Али
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|63
|Имя
|Фарид
|Отчество
|Ахмедович
|Фамилия
|Али
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|4:1
|Металлург (Запорожье)
|31.10.2015
|82' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Металлург (Запорожье)