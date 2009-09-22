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    Санчес Уотт - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Санчес
    Фамилия Уотт
    Команда Колчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1991 (32 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2009 71' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Арсенал (Лондон)
    28.10.2009 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    22.09.2009 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    68'
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