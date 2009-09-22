Санчес Уотт - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Санчес
|Фамилия
|Уотт
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Имя
|Санчес
|Фамилия
|Уотт
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2009
|71' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Арсенал (Лондон)
|28.10.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.09.2009
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|68'