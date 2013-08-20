Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стивен Муйоколо - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Муйоколо
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1987 (36 лет)
    Рост 190
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2013 1' -90' Шахтер (Караганда) 2:0 Селтик (Глазго)
    45'
    • Читайте нас: 
    11