Деклан О'Брайен - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|О'Брайен
|Команда
|Дрогеда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1979 (43 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|О'Брайен
|Команда
|Дрогеда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1979 (43 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент Патрикс
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2009
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Сент Патрикс (Дублин)
|82' 28'
|30.07.2009
|1' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|71'