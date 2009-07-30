Райан Гай - статистика
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Гай
|Команда
|Нью-Инглэнд Революшн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Гай
|Команда
|Нью-Инглэнд Революшн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент Патрикс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2009
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Сент Патрикс (Дублин)
|30.07.2009
|1' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)