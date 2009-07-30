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    Джейсон Гэвин - статистика

    Имя Джейсон
    Фамилия Гэвин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 марта 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент Патрикс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2009 1' -68' Крылья Советов (Самара) 3:2 Сент Патрикс (Дублин)
    30.07.2009 1' -90' Сент Патрикс (Дублин) 1:0 Крылья Советов (Самара)
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