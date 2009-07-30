Стивен Махер - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Махер
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Махер
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент Патрикс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2009
|68' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Сент Патрикс (Дублин)
|30.07.2009
|Был в запасе
|Сент Патрикс (Дублин)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)