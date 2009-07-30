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    Стивен Махер - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Махер
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1988 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент Патрикс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2009 68' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Сент Патрикс (Дублин)
    30.07.2009 Был в запасе Сент Патрикс (Дублин) 1:0 Крылья Советов (Самара)
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