Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ален Памич - статистика

    Полузащитник
    Имя Ален
    Фамилия Памич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 октября 1989 (33 года)
    Рост 194
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2009 1' -90' Риека (Риека) 1:2 Металлист (Харьков)
    90'
    • Читайте нас: 
    11