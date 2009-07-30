Рамон Фернандес - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2009
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|60' 70'