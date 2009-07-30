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    Рамон Фернандес - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Рамон
    Фамилия Фернандес
    Команда Универсидад де Чили
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 170
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2009 1' -90' Риека (Риека) 1:2 Металлист (Харьков)
    60' 70'
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