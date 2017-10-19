Василий Прийма - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Миронович
|Фамилия
|Прийма
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Василий
|Отчество
|Миронович
|Фамилия
|Прийма
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2017
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Герта (Берлин)