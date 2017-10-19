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    Василий Прийма - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Василий
    Отчество Миронович
    Фамилия Прийма
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2017 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Герта (Берлин)
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