Александр Макась - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Макась
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 1991 (31 год)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Макась
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|23
|8
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|72' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|70' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|19.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|56'
|15.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|30.09.2022
|80' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|46' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|34'
|19.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|27.05.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|47' 49'
|13.05.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|70'
|08.05.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|81'
|02.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|84'
|22.04.2022
|61' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|11.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)
|44' 75' 4'
|20.03.2022
|46' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:2
|Гомель (Гомель)
|56'