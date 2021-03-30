Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Казахстан. Премьер-лига 2020 Лига Европы 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2009/2010