Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Александр Скшинецкий - статистика

Арсенал
28 февраля 1990 (36), Кореличи
#51 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 1
22.11.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
1 : 0
08.11.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
0 : 0
02.11.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Молодечно
0 : 1
26.10.2025
Арсенал
90' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Арсенал
0 : 1
17.10.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
10.10.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
1 : 0
04.10.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал
1 : 1
26.09.2025
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
0 : 0
21.09.2025
Арсенал
88' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 0
12.09.2025
Славия-Мозырь
90' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Арсенал
1 : 1
23.08.2025
Торпедо-БелАЗ
89' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Сморгонь
1 : 1
15.08.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
1 : 1
02.08.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Арсенал
0 : 1
06.07.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
0 : 3
29.06.2025
Арсенал
82' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Арсенал
2 : 1
22.06.2025
Динамо Мн
90' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 2
13.06.2025
Арсенал
81' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Арсенал
3 : 0
01.06.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь
4 : 0
23.05.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Арсенал
1 : 1
18.05.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
2 : 2
10.05.2025
Арсенал
1' - 79'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Арсенал
0 : 1
02.05.2025
БАТЭ
85' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
25.04.2025
Арсенал
90' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 1
16.03.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+