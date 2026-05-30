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Испания. Сегунда
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Реал Сосьедад Б
Jakes Gorosabel
Статистика
Jakes Gorosabel - статистика
Реал Сосьедад Б
#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад Б
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
82' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
3 : 1
24.05.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
82' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Вальядолид
1 : 0
25.04.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
17.04.2026
Расинг
78' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Сеута
0 : 0
10.04.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Спортинг
1 : 0
06.04.2026
Реал Сосьедад Б
90' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
02.04.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Альмерия
5 : 1
29.03.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 2
22.03.2026
Гранада
82' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
01.03.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Кадис
0 : 2
23.02.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
16.02.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
ФК Андорра
1 : 2
07.02.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.01.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Леганес
2 : 0
24.01.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
17.01.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Леонеса
1 : 1
03.01.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
75' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Мирандес
1 : 0
30.11.2025
Реал Сосьедад Б
88' - 90'
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