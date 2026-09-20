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Бразилия. Серия А
Команды
Васко да Гама
Lucas Freitas
Статистика
Lucas Freitas - статистика
Васко да Гама
#43
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Васко да Гама
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
1' - 90'
55'
90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 1
31.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 0
11.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
2 : 1
19.04.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.02.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
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