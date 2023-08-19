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Якоб Яншер
Статистика
Якоб Яншер - статистика
Завершил карьеру
8 января 1989 (37), Грац
#89 | Нападающий
181 см | 69 кг
Австрия
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Команда
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Штурм
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия Л
0 : 1
19.08.2023
Штурм
83' - 90'
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