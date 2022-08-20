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    Якоб Яншер - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Якоб
    Фамилия Яншер
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Родной город Грац
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1989 (34 года)
    Рост 181
    Вес 69
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 71' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    06.11.2022 71' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Штурм (Грац)
    30.10.2022 1' -63' Штурм (Грац) 2:1 Рид (Рид)
    22'
    22.10.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 0:0 Штурм (Грац)
    16.10.2022 75' -90' Штурм (Грац) 3:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    09.10.2022 65' -90' Штурм (Грац) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    20.08.2022 64' -90' Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
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