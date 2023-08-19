Статистика по турнирам

Австрия. Бундеслига 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Австрия. Бундеслига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Австрия. Бундеслига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Австрия. Бундеслига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Австрия. Бундеслига 2018/2019 Австрия. Бундеслига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010