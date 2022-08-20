Якоб Яншер - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Яншер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грац
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1989 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|69
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Яншер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грац
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1989 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|71' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|71' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.10.2022
|1' -63'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Рид (Рид)
|22'
|22.10.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|75' -90'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|09.10.2022
|65' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|20.08.2022
|64' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)