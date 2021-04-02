Андрес - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|16
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.04.2021
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|22.04.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|18.04.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|09.04.2021
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|02.04.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Уэска (Уэска)
|20.03.2021
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|15.03.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|3:4
|Сельта (Виго)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|3:2
|Гранада (Гранада)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|29.01.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Уэска (Уэска)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|22.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|18.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|3:3
|Уэска (Уэска)
|28.11.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|20.11.2020
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|07.11.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|31.10.2020
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|25.10.2020
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|18.10.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|03.10.2020
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|30.09.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|26.09.2020
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|20.09.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|13.09.2020
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Уэска (Уэска)