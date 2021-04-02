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    Андрес - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Андрес
    Фамилия Фернандес
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Родной город Мурсия
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 16 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    16.05.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    12.05.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    08.05.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:1 Уэска (Уэска)
    01.05.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.04.2021 1' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    22.04.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Уэска (Уэска)
    18.04.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Уэска (Уэска)
    09.04.2021 1' -90' Уэска (Уэска) 3:1 Эльче (Эльче)
    02.04.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Уэска (Уэска)
    20.03.2021 1' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Осасуна (Памплона)
    15.03.2021 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:1 Уэска (Уэска)
    07.03.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 3:4 Сельта (Виго)
    27.02.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Уэска (Уэска)
    21.02.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 3:2 Гранада (Гранада)
    13.02.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    06.02.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:2 Реал (Мадрид)
    29.01.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Уэска (Уэска)
    03.01.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Барселона (Барселона)
    30.12.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Уэска (Уэска)
    22.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Леванте (Валенсия)
    18.12.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Уэска (Уэска)
    12.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    06.12.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 3:3 Уэска (Уэска)
    28.11.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 0:1 Севилья (Севилья)
    20.11.2020 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Уэска (Уэска)
    07.11.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    31.10.2020 1' -90' Реал (Мадрид) 4:1 Уэска (Уэска)
    25.10.2020 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Уэска (Уэска)
    18.10.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    03.10.2020 1' -90' Эльче (Эльче) 0:0 Уэска (Уэска)
    30.09.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    26.09.2020 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Уэска (Уэска)
    20.09.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Кадис (Кадис)
    13.09.2020 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Уэска (Уэска)
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