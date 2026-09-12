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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Андрес
Статистика
€ 100 тыс
Андрес - статистика
Альмерия
17 декабря 1986 (39), Мурсия
#1 | Вратарь
185 см | 81 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
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Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
Эльденсе
1' - 90'
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