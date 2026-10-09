Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Larson - статистика

Палмейрас
#48 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 29 тур
Палмейрас
1 : 0
09.10.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
77' - 90'
87'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 29 тур
Палмейрас
1 : 0
09.10.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
77' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
31.05.2026
Шапекоэнсе
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
Был в запасе
Главные новости
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
11:58
1
Роналду, Месси и 3 игрока «Реала» – в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
11:51
Игдисамов честно ответил, согласовывался ли с Акинфеевым трансфер Бориско в ЦСКА
11:36
Батраков высказался после победы в стамбульском дерби с его ассистом
11:19
Видео2-кратный победитель ЛЧ с «Реалом» устроил страстный поцелуй с фанаткой
10:55
Дочь Луиса Энрике попала в смертельное ДТП
10:23
«Ты не отец, ты ничтожество»: дочь Кержакова вновь попала в рехаб
09:41
17
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
09:06
4
Батракову поставили оценку за стамбульское дерби
09:05
1
76-летний Венгер может стать президентом ФИФА
08:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+